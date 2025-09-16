Россияне снова сбросили бомбы на Константиновку. Фото: ГВА

Армія Росії 16 вересня завдала удару по місту Костянтинівка Донецької області.

Загарбники скинули на місто авіабомби типу ФАБ-250. Були пошкоджені фасади багатоповерхових будинків. Одна з бомб влучила у район житлової забудови, там серйозно постраждала жінка. Поранену госпіталізували, за її життя наразі борються медики. Про це голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов повідомив у Facebook.

Також ворог бив по населеному пункту з артилерії. Були поранені двоє місцевих жителів, який самостійно звернулися по медичну допомогу.

Пошкодження інфраструктури та житлових будинків свідчать про те, що російські окупанти й надалі цілеспрямовано обстрілюють цивільні об'єкти, — наголосив очільник МВА.

Нагадаємо, 3 вересня росіяни вдарили зі ствольної артилерії місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок обстрілу восьмеро цивільних загинули, ще шестеро були поранені.

У населеному пункті були пошкоджені приватний та багатоквартирні будинки, фасад магазину й торговельні павільйони.