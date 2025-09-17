Российский FPV-дрон попал по маршрутке. Фото:

https://racurs.ua/n209136-rossiyane-fpv-dronom-udarili-po-marshrutke-na-zaporoje-est-ranenyy.html

Ракурс

Російські війська обстріляли маршрутний автобус у Запорізькій області.

У середу, 17 вересня, загарбницька армія атакувала маршрутку у Василівському районі. У Приморському ворожий FPV-дрон влучив у припаркований транспортний засіб. Автобус пошкоджений. Поранено одну особу, якій надають необхідну медичну допомогу. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Очільник ОВА поінформував, що впродовж доби окупанти завдали 590 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Ворог атакував авіацією, бив безпілотниками різних типів, обстрілював з реактивної та ствольної артилерії.

У Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок обстрілів одна людина загинула, а 22 дістали поранень. Серед постраждалих — четверо дітей.

Влада отримала 329 повідомлень про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, закладів освіти, автомобілів, господарчих будівель комерційних і складських приміщень.

Нагадаємо, 16 вересня російські окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Зокрема, вибухи гриміли у Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Там постраждали троє жінок. У важкому стані перебуває 68-річна поранена.