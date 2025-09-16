Фото: ОВА

Російська окупаційна армія завдала нових ударів по Дніпропетровській області.

У вівторок, 16 вересня, загарбники били по двох районах Дніпропетровщини — Нікопольському та Синельниківському. Зокрема, Нікопольщину ворог атакував FPV-дронами та артилерією. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Зазначається, що вибухи гриміли у Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Там постраждали троє жінок. У важкому стані перебуває 68-річна поранена.

Шість приватних будинків були пошкоджені. В одному з них горів дах. Також були понівечені гараж, три господарські споруди, одна з яких була знищена. Внаслідок обстрілів були побиті інфраструктура та підприємство. Крім того, зачепило лінії електропередач і газогін.

Російські безпілотники атакували й Синельниківський район. Ворожі БпЛА поцілили у Межівській і Покровській громадах. Там горів приватний будинок, автомобіль та ліс.

Нагадаємо, 16 вересня росіяни скинули на Костянтинівку авіабомби типу ФАБ-250. Були пошкоджені фасади багатоповерхових будинків. Постраждала жінка, яку госпіталізували.

Також ворог бив по населеному пункту з артилерії. Були поранені двоє місцевих жителів, який самостійно звернулися по медичну допомогу.