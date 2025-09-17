Супруги агентов ФСБ корректировали воздушные удары РФ по Киеву. Фото:

https://racurs.ua/n209144-para-agentov-fsb-korrektirovali-vozdushnye-udary-rf-po-kievu.html

Ракурс

Подружжя у Києві працювало на російську Федеральну службу безпеки.

Контррозвідка СБУ затримала ще двох агентів, які коригували повітряні удари РФ по Києву. На ворога працювали 22-річний полтавчанин та його 19-річна дружина. Вони їздили по рівних містах на півночі України й знімали житло поблизу військових об'єктів та критичної інфраструктури. Також фігуранти встановлювали камери біля вузлових станцій «Укрзалізниці» та магістральних колій. Про це Служба безпеки України 17 вересня повідомила в соцмережах.

Для коригування обстрілів вони встановлювали 4G-камери з віддаленим доступом для окупантів. Росіяни планували онлайн відстежувати ракетно-дронові обстріли. Ворога цікавили координати, з яких працює українська ППО. Більшість таких «відеопасток» зрадники облаштували на вікнах верхніх поверхів багатоквартирних будинків на Київщині та Чернігівщині.

Зловмисників затримали «на гарячому», коли вони встановлювали відеокамеру в квартирі неподалік оборонного об'єкта. Їм повідомили про ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

