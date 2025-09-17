Армия РФ продвинулась в Купянске. Карта: DeepState

Російська армія просунулася на низці ділянок фронту в Україні.

Лінія фронту змінилася у східній частині Куп’янська та біля села Голубівка на Харківщині. Крім того, російські підрозділи просунулися поблизу Новоіванівки Запорізької області. Про це аналітичний проект DeepState 17 вересня повідомив у Telegram.

Ворог просунувся у Куп’янську, поблизу Голубівки та Новоіванівки, — йдеться у повідомленні.

Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що загалом за вчора зафіксовано 183 бойових зіткнення. Зокрема, на Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного.

На Новопавлівському напрямку росіяни 25 разів йшли на штурми поблизу населених пунктів Філія, Іванівка, Ольгівське, Олександроград, Маліївка, Січневе та Новоіванівка.

Дві ворожі атаки були відбиті на Гуляйпільському напрямку та одна — на Оріхівському.

Нагадаємо, в DeepState заявили, що окупанти хочуть захопити Серебрянське лісництво. Росіяни намагаються перекрити логістику до позицій в районі Дронівки. Одночасно тривають активні бойові дії в селищі Ямпіль.