Російська армія продовжує спроби повністю окупувати Серебрянське лісництво.

Окупанти намагаються перекрити логістику до позицій в районі Дронівки. Туди ворог вже дістається з боку села Серебрянка. Противник активно застосовує піхоту, яка просочується крізь українські позиції і намагається зайти в тили і закріпитися там. Ускладнюють обстановку російські дрони. Про це проект DeepState 16 вересня повідомив у Telegram.

В силу розвитку подій, які складаються в районі Серебрянського лісництва, сподіваємося, командування, яке здійснює оперативне управління цієї зони не втратить безтолково людей, тримаючи їх до останнього в невигідних умовах в самому лісі, — пишуть аналітики.

Зазначається, що одночасно тривають активні бойові дії в селищі Ямпіль. У цей населений пункт росіяни постійно прориваються, і ховаючись в будинках і погребах, хочуть закріпитися в населеному пункті.

У DeepState пишуть, що росіяни використовують цивільний одяг щоб злитися з місцевим населенням і продовжувати окупацію селища. ЗСУ активно знищують ворога.

Нагадаємо, на початку вересня Міністерство оборони Великої Британії поінформувало, що російська загарбницька армія просунулася на півночі Донецької області і веде бої за Серебрянський ліс. Також противник зміцнив свої позиції вздовж річки Сіверський Донець.

Російська піхота використовує ліс як часткове укриття від дронів. І противник поставив собі на меті захопити селище Ямпіль, бо вже знаходиться за 12 км від нього. Цей населений пункт, у разі окупації, може стати потенційною відправною точкою для атак ворога на місто Лиман.