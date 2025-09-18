Новости
На ВОТ наблюдается рекордное падение урожайности

На оккупированных территориях рекордное падение урожайности — ЦНС

18 сен 2025, 14:51
На тимчасово окупованих територіях України фіксується рекордне падіння врожайності.

Про це сьогодні, 18 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Центру національного спротиву ССО ЗСУ.

Зазначається, що на ТОТ Запорізької області урожай зернових цьогоріч найгірший з 2003 року — врожайність соняшнику впала до 1−5 ц/га замість звичних 15−17.

Причина не природна, а політика окупантів. Фермерів змушують здавати продукцію за заниженими цінами, натомість дають субсидії за лояльність. У такій системі інтерес до підвищення врожайності зникає, — наголошують у ЦНС.

