На тимчасово окупованих територіях України фіксується рекордне падіння врожайності.
Про це сьогодні, 18 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Центру національного спротиву ССО ЗСУ.
Зазначається, що на ТОТ Запорізької області урожай зернових цьогоріч найгірший з 2003 року — врожайність соняшнику впала до 1−5 ц/га замість звичних 15−17.
Причина не природна, а політика окупантів. Фермерів змушують здавати продукцію за заниженими цінами, натомість дають субсидії за лояльність. У такій системі інтерес до підвищення врожайності зникає, — наголошують у ЦНС.