Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраним народним депутатом.

Таке рішення Центрвиборчком ухвалив після того, як отримав від Апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень убитого Андрія Парубія. Чорновол була включена до виборчого списку партії «Європейська Солідарність» під № 27. Про це йдеться в повідомленні ЦВК.

Як відомо, Тетяна Чорновол була народним депутатом попереднього скликання ВРУ від «Народного Фронту». Наразі вона служить у ЗСУ. З початку повномасштабного російського вторгнення вона перебувала у складі 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців.

Андрій Парубій був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Європейська Солідарність». Політика застрелили у Львові 30 серпня.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада звернулася до президента України Володимира Зеленського щодо присвоєння звання Героя України вбитому колишньому голові парламениу народному депутату Андрію Парубію. За відповідне рішення проголосували 230 народних обранців.