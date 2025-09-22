Новости
Последствия российской воздушной атаки в ночь на 22 сентября в Киевской области, фото: Киевская ОВА

Россияне ночью атаковали Киевщину — повреждения в четырех районах (ФОТО)

22 сен 2025, 09:32
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 вересня, здійснили чергову повітряну атаку на Київщину.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Наслідки атаки зафіксовано у чотирьох районах Київщини:

  • у Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки;
  • у Фастівському районі — пожежа приватного будинку;
  • в Обухівському районі унаслідок збиття ворожої цілі відбулося падіння уламків на багатоповерховий незаселений будинок;
  • у Бориспільському районі виникла пожежа приватного будинку. Пошкоджено транспортні засоби та ще один приватний будинок.

На жаль, унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі є постраждалий. Чоловік 1993 року народження отримав сліпе осколкове поранення плеча. Вся необхідна медична допомога надана в лікарні. Госпіталізації не потребує, — зазначив Калашник.

На місці подій працюють оперативні служби.

Наслідки російської повітряної атаки в ніч на 22 вересня на Київщині, фото: Київська ОВА

Источник: Ракурс


