Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской воздушной атаки в ночь на 22 сентября в Киевской области, фото: Киевская ОВА
Россияне ночью атаковали Киевщину — повреждения в четырех районах (ФОТО)https://racurs.ua/n209219-rossiyane-nochu-atakovali-kievschinu-povrejdeniya-v-chetyreh-rayonah-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 вересня, здійснили чергову повітряну атаку на Київщину.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.
Наслідки атаки зафіксовано у чотирьох районах Київщини:
- у Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки;
- у Фастівському районі — пожежа приватного будинку;
- в Обухівському районі унаслідок збиття ворожої цілі відбулося падіння уламків на багатоповерховий незаселений будинок;
- у Бориспільському районі виникла пожежа приватного будинку. Пошкоджено транспортні засоби та ще один приватний будинок.
На жаль, унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі є постраждалий. Чоловік 1993 року народження отримав сліпе осколкове поранення плеча. Вся необхідна медична допомога надана в лікарні. Госпіталізації не потребує, — зазначив Калашник.
На місці подій працюють оперативні служби.