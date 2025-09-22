Последствия российской атаки в Харьковской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n209223-na-harkovschine-v-rezultate-ataki-bespilotnikov-proizoshel-pojar-v-dome-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 вересня, завдали ударів безпілотниками по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області, виникла пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Влучання прийшлись у приватний будинок на двох господарів. В результаті ударів сталася пожежа на площі 300 м кв. На щастя, жертв та постраждалих немає, — розповіли у ДСНС.

Зазначається, що над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів працювали 14 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС, зокрема медичний розрахунок.