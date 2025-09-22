Из Купянска эвакуировали раненую волонтерку, фото: Нацполиция

На Куп’янщині поліцейські евакуювали волонтерку, яка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої на сходинках школи.

Подія сталася вчора, 21 вересня. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

45-річна волонтерка на сходинках школи наступила на невідомий предмет. Внаслідок вибуху потерпіла дістала вибухове поранення та перелом ноги, — розповіли у поліції.

Зазначається, що працівники поліції вивезли поранену жінку з міста Куп’янська у більш безпечне місце та передали медикам, які доставили її до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.