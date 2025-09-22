Ракурсhttps://racurs.ua/
Из Купянска эвакуировали раненую волонтерку, фото: Нацполиция
В Купянске волонтерка подорвалась на взрывном устройстве на ступеньках школы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n209226-v-kupyanske-volonterka-podorvalas-na-vzryvnom-ustroystve-na-stupenkah-shkoly-video.htmlРакурс
На Куп’янщині поліцейські евакуювали волонтерку, яка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої на сходинках школи.
Подія сталася вчора, 21 вересня. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.
45-річна волонтерка на сходинках школи наступила на невідомий предмет. Внаслідок вибуху потерпіла дістала вибухове поранення та перелом ноги, — розповіли у поліції.
Зазначається, що працівники поліції вивезли поранену жінку з міста Куп’янська у більш безпечне місце та передали медикам, які доставили її до лікарні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.