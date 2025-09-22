Ракурсhttps://racurs.ua/
З Куп'янська евакуювали поранену волонтерку, фото: Нацполіція
У Куп'янську волонтерка підірвалася на вибуховому пристрої на сходинках школи (ВІДЕО)
На Куп’янщині поліцейські евакуювали волонтерку, яка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої на сходинках школи.
Подія сталася вчора, 21 вересня. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.
45-річна волонтерка на сходинках школи наступила на невідомий предмет. Внаслідок вибуху потерпіла дістала вибухове поранення та перелом ноги, — розповіли у поліції.
Зазначається, що працівники поліції вивезли поранену жінку з міста Куп’янська у більш безпечне місце та передали медикам, які доставили її до лікарні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.