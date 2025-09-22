Новости
Шахеды разрушили специализированную школу в Краматорске. Фото:

«Шахеды» разрушили областную специализированную школу в Краматорске

22 сен 2025, 17:56
Російська окупаційна армія завдала нових ударів по Краматорську.

У понеділок, 22 вересня, загальники завдали удару безпілотниками по селищу Малотаранівка Краматорської громади. Влучання двох дронів-камікадзе «Шахед» призвело до серйозних руйнувань капітальної споруди основної будівлі обласної спеціалізованої школи. Про це Краматорська міська рада повідомила у Telegram.

Крім того, внаслідок атаки постраждали довколишні будинки. Зафіксовано пошкодження вікон і дахів у 30 приватних домогосподарствах. Також були пошкоджені лінії електропередач та один автомобіль.

Нагадаємо, 14 вересня армія РФ завдала чотири удари авіабомбами ФАБ-250 по центру міста Краматорськ. Тоді обстріл пошкодив 35 багатоповерхівок, три заклади освіти, адміністративні будівлі, банк та крамниці. Постраждали 11 осіб, які отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Источник: Ракурс


