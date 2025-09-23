Российские войска атаковали Одесскую область. Фото: ГСЧС

Російські війська атакували Одеську область.

Попередньо відомо, що внаслідок нічної атаки 23 вересня загинула одна жінка, а ще троє осіб постраждали. Унаслідок атаки виникла пожежа у паяти торговельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Про це ДСНС повідомила в Telegram.

Ворожі обстріли призвели до пошкодження будівель готелю, «Укрпошти», «Укртелекому», будинку культури, центру надання адміністративних послуг та кількох автомобілів.

Від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучалися дві одиниці техніки та шість вогнеборців.

Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу балістики з Криму та групи БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Нагадаємо, в ніч на 23 вересня окупанти завдали удару по Запоріжжю шістьма фугасними авіабомбами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура та житлові будинки. Наразі відомо про одну жертву. Загинув чоловік, його тіло рятувальники вже дістали з-під завалів.