Бронированный автомобиль скорой помощи приобрели для Станиславской общины, скриншот видео

Бронированную «скорую» приобрели для общины на Херсонщине (ВИДЕО)

23 сен 2025, 19:46
999

До Станіславської громади на Херсонщині доставили броньовану «швидку», придбану за кошти державної субвенції.

Про це сьогодні, 23 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Автомобіль має четвертий клас захисту, а також його планують забезпечити засобами протидії ворожим дронам, — зазначив він.

«Швидку» передали місцевій бригаді пожежної охорони для евакуації поранених через російські обстріли.

Для Станіславської громади це надзвичайно важливо. Вона залишається прифронтовою, і російська армія обстрілює її з усіх видів озброєння, — наголосив він.

Рашисти продовжують тероризувати жителів Херсонщини дронами. Так, сьогодні близько 14.00 вони атакували з дрона літню жительку Білозерки на Херсонщині. Про це повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Ворог скинув вибухівку на 69-річну жінку, яка перебувала на подвірʼї будинку, — розповіли в ОВА. — Постраждалу шпиталізували з вибуховою травмою, контузією та струсом головного мозку.

Источник: Ракурс


