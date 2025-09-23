Бронированный автомобиль скорой помощи приобрели для Станиславской общины, скриншот видео

https://racurs.ua/n209263-bronirovannuu-skoruu-priobreli-dlya-obschiny-na-hersonschine-video.html

Ракурс

До Станіславської громади на Херсонщині доставили броньовану «швидку», придбану за кошти державної субвенції.

Про це сьогодні, 23 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Автомобіль має четвертий клас захисту, а також його планують забезпечити засобами протидії ворожим дронам, — зазначив він.

«Швидку» передали місцевій бригаді пожежної охорони для евакуації поранених через російські обстріли.

Для Станіславської громади це надзвичайно важливо. Вона залишається прифронтовою, і російська армія обстрілює її з усіх видів озброєння, — наголосив він.

Рашисти продовжують тероризувати жителів Херсонщини дронами. Так, сьогодні близько 14.00 вони атакували з дрона літню жительку Білозерки на Херсонщині. Про це повідомила прес-служба Херсонської ОВА.