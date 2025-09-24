Рашисты ночью дважды атаковали Краматорск (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n209276-rashisty-nochu-dvajdy-atakovali-kramatorsk-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 вересня, двічі вдарили по місту Краматорську Донецької області.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Зазначається, що Краматорська громада вночі була атакована двома російськими безпілотниками:
- о 03.20 — влучання ударного БпЛА прийшлось на відкриту місцину поруч з житловим будинком в одному з мікрорайонів міста. Зафіксовано пошкодження вікон, балконів та фасадів у будинках довкола;
- о 04.15 — влучання БпЛА «Молнія-2» відбулось по багатоповерховому житловому будинку, внаслідок чого в одній з квартир зайнялась пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.
Інформації про постраждалих не надходило. Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.
Відео з наслідками нічної російської атаки по мирних жителях Краматорська опубліковане на Фейсбук-сторінці 11-го армійського корпусу.
У відео — гасіння пожежі і жахливі наслідки удару. Квартира повністю згоріла, а у будинках вибиті вікна, — наголошується в описі відео. — росія знову порушує правила ведення війни й бореться з усіма українцями — цивільними і військовими.