Наслідки російських обстрілів Краматорська 24 вересня, фото: Олександр Гончаренко

Рашисти вночі двічі атакували Краматорськ (ФОТО, ВІДЕО)

24 вер 2025, 11:19
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 вересня, двічі вдарили по місту Краматорську Донецької області.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Зазначається, що Краматорська громада вночі була атакована двома російськими безпілотниками:

  • о 03.20 — влучання ударного БпЛА прийшлось на відкриту місцину поруч з житловим будинком в одному з мікрорайонів міста. Зафіксовано пошкодження вікон, балконів та фасадів у будинках довкола;
  • о 04.15 — влучання БпЛА «Молнія-2» відбулось по багатоповерховому житловому будинку, внаслідок чого в одній з квартир зайнялась пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Інформації про постраждалих не надходило. Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

Відео з наслідками нічної російської атаки по мирних жителях Краматорська опубліковане на Фейсбук-сторінці 11-го армійського корпусу.

У відео — гасіння пожежі і жахливі наслідки удару. Квартира повністю згоріла, а у будинках вибиті вікна, — наголошується в описі відео. — росія знову порушує правила ведення війни й бореться з усіма українцями — цивільними і військовими.

Наслідки російських обстрілів Краматорська 24 вересня, фото: Олександр Гончаренко

