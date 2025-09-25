Новости
В Украине ожидаются заморозки

Украинцев предупреждают о заморозках в ряде регионов

25 сен 2025, 15:27
В Україні очікуються заморозки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС за посиланням на дані синоптиків.

Згідно з прогнозами:

  • завтра, 26 вересня, на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині — заморозки в повітрі 0−3° (II рівень небезпечності, помаранчевий), на ґрунті 0−3° (I рівень небезпечності, жовтий);
  • у Києві, та інших регіонах, окрім півдня та Закарпаття — заморозки на ґрунті 0−3° (I рівень небезпечності, жовтий);
  • 27 вересня на Київщині — на ґрунті 0−3° (I рівень, жовтий).

До пуховичків і рукавичок ще є час, а от теплі ковдри — діставайте вже зараз. І бережіть себе, — додали в ДСНС.

Источник: Ракурс


