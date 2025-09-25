Украинцев предупреждают о заморозках в ряде регионов

В Україні очікуються заморозки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС за посиланням на дані синоптиків.

Згідно з прогнозами:

До пуховичків і рукавичок ще є час, а от теплі ковдри — діставайте вже зараз. І бережіть себе, — додали в ДСНС.