В Україні очікуються заморозки, фото:
Українців попереджають про заморозки в низці регіонів
В Україні очікуються заморозки.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС за посиланням на дані синоптиків.
Згідно з прогнозами:
- завтра, 26 вересня, на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині — заморозки в повітрі 0−3° (II рівень небезпечності, помаранчевий), на ґрунті 0−3° (I рівень небезпечності, жовтий);
- у Києві, та інших регіонах, окрім півдня та Закарпаття — заморозки на ґрунті 0−3° (I рівень небезпечності, жовтий);
- 27 вересня на Київщині — на ґрунті 0−3° (I рівень, жовтий).
До пуховичків і рукавичок ще є час, а от теплі ковдри — діставайте вже зараз. І бережіть себе, — додали в ДСНС.