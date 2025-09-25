Блекаут Запорожской АЭС продолжается, фото: Светлана Гринчук

Запорізька АЕС, тимчасово окупована рашистами, другий день перебуває у блекауті, що є суттєвим порушенням умов нормальної експлуатації.

Про це сьогодні, 25 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила очільниця Міністерства енергетики України Світлана Гринчук.

Найбільша в Європі атомна електростанція працює на дизель-генераторах. Це вже 10-й блекаут ЗАЕС, — наголосила вона.

Гринчук нагадала, що вже понад три роки, впродовж яких ЗАЕС перебуває під російською окупацією, Україна продовжує забезпечувати електропостачання ЗАЕС. Але через черговий обстріл окупантів знову пошкоджено єдину лінію електропередачі, що живила електростанцію.

Міністр зазначила, що за результатами нещодавньої 69-ї Генеральної конференції МАГАТЕ було ухвалено резолюцію, в якій організація вимагає негайної деокупації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України. Цей документ був підтриманий 62 державами-членами.

Міжнародна спільнота має нарешті наважитися на рішучі дії — необхідно посилити тиск на росіян для якнайшвидшої демілітаризації та деокупації станції, — наголосила вона. — Повернення ЗАЕС під повний і легітимний контроль України — єдиний шлях до відновлення ядерної безпеки в регіоні.

Нагадаємо, 23 вересня розпочався вже десятий з початку окупації рашистами ЗАЕС блекаут електростанції.