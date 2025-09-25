Новости
Ракурс
Взрывоопасные предметы, обнаруженные в Сумской области, фото: ГСЧС

Восемь взрывоопасных предметов уничтожили саперы за сутки на Сумщине (ФОТО)

25 сен 2025, 18:23
999

На Сумщині сапери ДСНС за минулу добу виявили та знищили вісім вибухонебезпечних предметів.

Про це сьогодні, 25 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Вони поруч — непомітні, мов тіні, але смертельно небезпечні! Вибухонебезпечні предмети ховаються серед нас: у полі, серед лісосмуг, на узбіччях, під ногами. Кожен крок може бути останнім, тому уважність і обережність — не просто слова, а рятівна стратегія! — наголошують у ДСНС.

У відомстві закликають в разі виявлення підозрілих предметів:

  • не наближатися до них;
  • не чіпати;
  • негайно телефонувати «101».

Вибухонебезпечні предмети, виявлені на Сумщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


