Вибухонебезпечні предмети, виявлені на Сумщині, фото: ДСНС
Вісім вибухонебезпечних предметів знищили сапери за добу на Сумщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n209315-visim-vybuhonebezpechnyh-predmetiv-znyschyly-sapery-za-dobu-na-sumschyni-foto.htmlРакурс
На Сумщині сапери ДСНС за минулу добу виявили та знищили вісім вибухонебезпечних предметів.
Про це сьогодні, 25 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
Вони поруч — непомітні, мов тіні, але смертельно небезпечні! Вибухонебезпечні предмети ховаються серед нас: у полі, серед лісосмуг, на узбіччях, під ногами. Кожен крок може бути останнім, тому уважність і обережність — не просто слова, а рятівна стратегія! — наголошують у ДСНС.
У відомстві закликають в разі виявлення підозрілих предметів:
- не наближатися до них;
- не чіпати;
- негайно телефонувати «101».