Вибухонебезпечні предмети, виявлені на Сумщині, фото: ДСНС

Вісім вибухонебезпечних предметів знищили сапери за добу на Сумщині (ФОТО)

25 вер 2025, 18:23
999

На Сумщині сапери ДСНС за минулу добу виявили та знищили вісім вибухонебезпечних предметів.

Про це сьогодні, 25 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Вони поруч — непомітні, мов тіні, але смертельно небезпечні! Вибухонебезпечні предмети ховаються серед нас: у полі, серед лісосмуг, на узбіччях, під ногами. Кожен крок може бути останнім, тому уважність і обережність — не просто слова, а рятівна стратегія! — наголошують у ДСНС.

У відомстві закликають в разі виявлення підозрілих предметів:

  • не наближатися до них;
  • не чіпати;
  • негайно телефонувати «101».

