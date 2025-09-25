Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских ударов по Сумам, фото: ГСЧС
Российские беспилотники массированно атаковали Сумы — спасатели ликвидировали пожары (ФОТО, ВИДЕО)
Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, впродовж дня завдавали ударів по різних частинах обласного центру Сумської області.
Влучання зафіксовані на території приватного, комунального підприємства та житлового сектору, повідомляє прес-служба ДСНС.
Попри загрозу повторних атак, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння. Території обстежені, — розповіли у відомстві. — Співробітники ДСНС надали громадянам всю необхідну допомогу. Інформація щодо травмованих уточнюється.