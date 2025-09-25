Новости
Последствия российских ударов по Сумам, фото: ГСЧС

Российские беспилотники массированно атаковали Сумы — спасатели ликвидировали пожары (ФОТО, ВИДЕО)

25 сен 2025, 21:13
Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, впродовж дня завдавали ударів по різних частинах обласного центру Сумської області.

Влучання зафіксовані на території приватного, комунального підприємства та житлового сектору, повідомляє прес-служба ДСНС.

Попри загрозу повторних атак, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння. Території обстежені, — розповіли у відомстві. — Співробітники ДСНС надали громадянам всю необхідну допомогу. Інформація щодо травмованих уточнюється.

Наслідки російських ударів по Сумах, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


