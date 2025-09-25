Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських ударів по Сумах, фото: ДСНС
Російські безпілотники масовано атакували Суми — рятувальники ліквідували пожежі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n209320-rosiyski-bezpilotnyky-masovano-atakuvaly-sumy-ryatuvalnyky-likviduvaly-pojeji-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, впродовж дня завдавали ударів по різних частинах обласного центру Сумської області.
Влучання зафіксовані на території приватного, комунального підприємства та житлового сектору, повідомляє прес-служба ДСНС.
Попри загрозу повторних атак, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння. Території обстежені, — розповіли у відомстві. — Співробітники ДСНС надали громадянам всю необхідну допомогу. Інформація щодо травмованих уточнюється.