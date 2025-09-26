Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

154 БПЛА атаковали Украину в ночь на 26 сентября (ИНФОГРАФИКА)

26 сен 2025, 09:08
999

Рашисти в ніч на сьогодні, 26 вересня (із 18.00 25 вересня), атакували Україну 154 безпілотниками різних типів — близько 80 із них «шахеди». Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Орла та Міллєрово.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 07.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі України;
  • зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Так, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти вночі атакували область безпілотниками.

Попри активну роботу ППО, внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено трансформатори одного з об'єктів транспортної інфраструктури. Сталося загоряння. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу, — зазначив він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров