Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 26 вересня (із 18.00 25 вересня), атакували Україну 154 безпілотниками різних типів — близько 80 із них «шахеди». Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Орла та Міллєрово.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 07.30:

протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі України;

зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Так, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти вночі атакували область безпілотниками.