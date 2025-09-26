154 БПЛА атакували Україну в ніч на 26 вересня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n209326-154-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-26-veresnya-infografika.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 26 вересня (із 18.00 25 вересня), атакували Україну 154 безпілотниками різних типів — близько 80 із них «шахеди». Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Орла та Міллєрово.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 07.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі України;
- зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Так, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти вночі атакували область безпілотниками.
Попри активну роботу ППО, внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено трансформатори одного з об'єктів транспортної інфраструктури. Сталося загоряння. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу, — зазначив він.