Рашисти за добу втратили 940 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 940 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

26 вер 2025, 08:29
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 106 тис. 430 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 940 осіб. Про це сьогодні, 26 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 203 танки;
  • 23 тис. 287 бойових броньованих машин;
  • 33 тис. 147 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 501 одиницю РСЗВ;
  • 1 тис. 222 засоби ППО;
  • 427 літаків;
  • 345 гелікоптерів;
  • 63 тис. 569 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 747 крилатих ракет;
  • 28 кораблів катерів;
  • один підводний човен;
  • 62 тис. 818 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 975 одиниць спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — додали у Генштабі.

Джерело: Ракурс


