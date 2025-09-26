Рашисты за сутки потеряли 940 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n209325-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-940-chelovek-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 106 тис. 430 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 940 осіб. Про це сьогодні, 26 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 203 танки;

23 тис. 287 бойових броньованих машин;

33 тис. 147 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 501 одиницю РСЗВ;

1 тис. 222 засоби ППО;

427 літаків;

345 гелікоптерів;

63 тис. 569 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 747 крилатих ракет;

28 кораблів катерів;

один підводний човен;

62 тис. 818 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 975 одиниць спеціальної техніки.