Рашисты за сутки потеряли 940 человек, инфографика: Генштаб ВСУ
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 106 тис. 430 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 940 осіб. Про це сьогодні, 26 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 203 танки;
- 23 тис. 287 бойових броньованих машин;
- 33 тис. 147 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 501 одиницю РСЗВ;
- 1 тис. 222 засоби ППО;
- 427 літаків;
- 345 гелікоптерів;
- 63 тис. 569 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 747 крилатих ракет;
- 28 кораблів катерів;
- один підводний човен;
- 62 тис. 818 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 975 одиниць спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — додали у Генштабі.