Последствия атаки российского беспилотника в Сумской области, фото: Сумская МВА

Рашисты ударили дроном по автомобилю газовой службы в Сумской области (ФОТО)

26 сен 2025, 09:33
999

Російські загарбники сьогодні, 26 вересня, вдарили безпілотником по автівці газовиків, які обстежували пошкодження після влучання КАБу.

Про це сьогодні вранці на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, опублікувавши фото завданих пошкоджень.

Ворог цинічно поцілив безпілотником у автомобіль газової служби, який прибув на обстеження після влучання КАБу. На щастя, постраждалих немає, — зазначив він.

Наслідки атаки російського безпілотника на Сумщині, фото: Сумська МВА

Раніше сьогодні Кривошеєнко повідомив, що рашисти близько 4.20 вдарили КАБом по житловому сектору у Стецьківському старостинському окрузі.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. Можуть бути перебої з електро- та газопостачанням. Масштаби атаки уточнюємо. Попередньо — без постраждалих, — зазначив він тоді.

Источник: Ракурс


