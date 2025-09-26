Наслідки атаки російського безпілотника на Сумщині, фото: Сумська МВА

Російські загарбники сьогодні, 26 вересня, вдарили безпілотником по автівці газовиків, які обстежували пошкодження після влучання КАБу.

Про це сьогодні вранці на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, опублікувавши фото завданих пошкоджень.

Ворог цинічно поцілив безпілотником у автомобіль газової служби, який прибув на обстеження після влучання КАБу. На щастя, постраждалих немає, — зазначив він.

Раніше сьогодні Кривошеєнко повідомив, що рашисти близько 4.20 вдарили КАБом по житловому сектору у Стецьківському старостинському окрузі.