Оккупанты надеются, что дождь решит проблемы с водой

Вся надежда на дождь — в Кремле придумали новую стратегию водоснабжения ВОТ Донетчины

26 сен 2025, 11:03
999

У Кремля з’явилася нова «стратегія» вирішення катастрофічних проблеми з водопостачанням на ТОТ Донеччини — чекати дощів восени та взимку.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру національного спротиву ССО ЗСУ.

Зазначається, що наразі у Старокримському водосховищі залишилося лише 15% запасів — замість 45 млн тонн зараз 7 млн. Також обміліли ще дев’ять водосховищ, пересихають колодязі та свердловини.

Кремль вкотре доводить — мешканців ТОТ прирікають на виживання, поки москва займається лише вивезенням ресурсів і пропагандистськими картинками, — наголошують у ССО. — Вирішити кризу можна тільки після деокупації.

