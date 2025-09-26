Читайте также
Оккупанты надеются, что дождь решит проблемы с водой
У Кремля з’явилася нова «стратегія» вирішення катастрофічних проблеми з водопостачанням на ТОТ Донеччини — чекати дощів восени та взимку.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру національного спротиву ССО ЗСУ.
Зазначається, що наразі у Старокримському водосховищі залишилося лише 15% запасів — замість 45 млн тонн зараз 7 млн. Також обміліли ще дев’ять водосховищ, пересихають колодязі та свердловини.
Кремль вкотре доводить — мешканців ТОТ прирікають на виживання, поки москва займається лише вивезенням ресурсів і пропагандистськими картинками, — наголошують у ССО. — Вирішити кризу можна тільки після деокупації.