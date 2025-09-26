Оккупанты надеются, что дождь решит проблемы с водой

Ракурс

У Кремля з’явилася нова «стратегія» вирішення катастрофічних проблеми з водопостачанням на ТОТ Донеччини — чекати дощів восени та взимку.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру національного спротиву ССО ЗСУ.

Зазначається, що наразі у Старокримському водосховищі залишилося лише 15% запасів — замість 45 млн тонн зараз 7 млн. Також обміліли ще дев’ять водосховищ, пересихають колодязі та свердловини.