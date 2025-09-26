Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти сподіваються, що дощ вирішить проблеми з водою, фото:

Вся надія на дощ — у Кремлі вигадали нову стратегію водопостачання ТОТ Донеччини

26 вер 2025, 11:03
999

У Кремля з’явилася нова «стратегія» вирішення катастрофічних проблеми з водопостачанням на ТОТ Донеччини — чекати дощів восени та взимку.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру національного спротиву ССО ЗСУ.

Зазначається, що наразі у Старокримському водосховищі залишилося лише 15% запасів — замість 45 млн тонн зараз 7 млн. Також обміліли ще дев’ять водосховищ, пересихають колодязі та свердловини.

Кремль вкотре доводить — мешканців ТОТ прирікають на виживання, поки москва займається лише вивезенням ресурсів і пропагандистськими картинками, — наголошують у ССО. — Вирішити кризу можна тільки після деокупації.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів