Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Беспилотники уничтожили рашистов во время попытки переправы через водное препятствие (ВИДЕО)

26 сен 2025, 13:32
999

На Північно-Слобожанському напрямку дрони РУБпАК «Прайм» знищили групу ворожої піхоти під час спроби переправи через водну перешкоду.

Про це сьогодні, 26 вересня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідне відео.

Крім того, безпілотниками:

  • ліквідовано бліндажі та укріплені позиції;
  • уражено мототехніку та автотранспорт;
  • знищено склад БК;
  • виведено з ладу позицію мінометного розрахунку;
  • знеструмлено антени зв’язку.

Источник: Ракурс


