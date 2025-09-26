Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Беспилотники уничтожили рашистов во время попытки переправы через водное препятствие (ВИДЕО)
На Північно-Слобожанському напрямку дрони РУБпАК «Прайм» знищили групу ворожої піхоти під час спроби переправи через водну перешкоду.
Про це сьогодні, 26 вересня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідне відео.
Крім того, безпілотниками:
- ліквідовано бліндажі та укріплені позиції;
- уражено мототехніку та автотранспорт;
- знищено склад БК;
- виведено з ладу позицію мінометного розрахунку;
- знеструмлено антени зв’язку.