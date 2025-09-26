Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Безпілотники знищили рашистів під час проби переправи через водну перешкоду (ВІДЕО)

26 вер 2025, 13:32
999

На Північно-Слобожанському напрямку дрони РУБпАК «Прайм» знищили групу ворожої піхоти під час спроби переправи через водну перешкоду.

Про це сьогодні, 26 вересня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідне відео.

Крім того, безпілотниками:

  • ліквідовано бліндажі та укріплені позиції;
  • уражено мототехніку та автотранспорт;
  • знищено склад БК;
  • виведено з ладу позицію мінометного розрахунку;
  • знеструмлено антени зв’язку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів