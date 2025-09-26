В энергетической компании Украины разоблачили «крота» ФСБ, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n209334-krot-fsb-v-ukrenergo-pomogal-rashistam-obestochivat-kiev-foto.html

Ракурс

В одній із провідних енергокомпаній України викрито «крота» ФСБ — на Київщині затримано ІТ-фахівця підприємства, який наводив атаки рф по критичній інфраструктурі столичного регіону.

Про це сьогодні, 26 вересня, повідомив прес-центр СБУ.

За інформацією слідства:

агент мав «злити» окупантам координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї компанії. Йдеться про технологічні сховища спеціалізованих даних, які забезпечують безперебійне функціонування енергетичної системи України;

також ворог сподівався отримати від «крота» геолокації газотурбінних генераторів, які встановили для альтернативного енергозабезпечення киян у разі пошкодження рашистами столичних електропідстанцій;

агент отримував завдання від ФСБ через свого родича, який раніше очолював в Україні одну із заборонених прокремлівських партій, а зараз співпрацює з російською спецслужбою на лівобережжі Херсонщини. У вересні 2022 року цей родич отримав від слідчих СБУ заочну підозру за державну зраду.

Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента, задокументували його злочини і затримали, — розповіли у СБУ. — Під час обшуків у зловмисника вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів посадовцю енергокомпанії повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, — зазначили в СБУ.

Прес-служба Офісу генпрокурора повідомляє, що йдеться про працівника НЕК «Укренерго».