Ракурсhttps://racurs.ua/
В энергетической компании Украины разоблачили «крота» ФСБ, фото: Офис генпрокурора
«Крот» ФСБ в «Укрэнерго» помогал рашистам обесточивать Киев (ФОТО)https://racurs.ua/n209334-krot-fsb-v-ukrenergo-pomogal-rashistam-obestochivat-kiev-foto.htmlРакурс
В одній із провідних енергокомпаній України викрито «крота» ФСБ — на Київщині затримано ІТ-фахівця підприємства, який наводив атаки рф по критичній інфраструктурі столичного регіону.
Про це сьогодні, 26 вересня, повідомив прес-центр СБУ.
За інформацією слідства:
- агент мав «злити» окупантам координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї компанії. Йдеться про технологічні сховища спеціалізованих даних, які забезпечують безперебійне функціонування енергетичної системи України;
- також ворог сподівався отримати від «крота» геолокації газотурбінних генераторів, які встановили для альтернативного енергозабезпечення киян у разі пошкодження рашистами столичних електропідстанцій;
- агент отримував завдання від ФСБ через свого родича, який раніше очолював в Україні одну із заборонених прокремлівських партій, а зараз співпрацює з російською спецслужбою на лівобережжі Херсонщини. У вересні 2022 року цей родич отримав від слідчих СБУ заочну підозру за державну зраду.
Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента, задокументували його злочини і затримали, — розповіли у СБУ. — Під час обшуків у зловмисника вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
На підставі зібраних доказів посадовцю енергокомпанії повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, — зазначили в СБУ.
Прес-служба Офісу генпрокурора повідомляє, що йдеться про працівника НЕК «Укренерго».