Запорожская АЭС, фото: Центр национального сопротивления

Безпека Запорізької АЕС під загрозою через паливну кризу на тимчасово окупованих територіях України.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомляє на своїх сторінках у соцмережах Центр національного спротиву ССО ЗСУ.

Системи охолодження ЗАЕС працюють на дизельних генераторах. Але через паливну кризу й хаос у логістиці окупанти не можуть забезпечити їх роботу, — наголошують у ЦНС. — Виснаження запасів дизелю може призвести до зупинки охолодження, перегріву реакторів і розплавлення ядерного палива.

У ЦНС зазначають, що Кремль замість гарантій безпеки шантажує світ атомною катастрофою, використовуючи станцію як військову базу та інструмент тиску.

Відповідальність за ризик ядерної катастрофи несе рф, яка порушила всі міжнародні норми, — додали у ЦНС.

Нагадаємо, через російські обстріли 23 вересня була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. В результаті стався вже десятий з початку окупації рашистами ЗАЕС блекаут електростанції. За умов відсутності зовнішнього живлення, робота систем охолодження станції відбувається за рахунок дизель-генераторів.