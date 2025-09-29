Новости
Ракурс
Российский беспилотник 29 сентября атаковал гражданскую инфраструктуру Сумщины

Российский беспилотник ударил по гражданской инфраструктуре на Сумщине — погиб человек

29 сен 2025, 18:59
Російські загарбники сьогодні, 29 вересня, близько 15.00 завдали удару безпілотником по цивільній інфраструктурі у Шалигинській громаді Шосткинського району Сумської області.

В результаті загинула людина. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Унаслідок атаки ворога 60-річна жінка отримала поранення, від яких померла в лікарні, — вказано в повідомленні. — Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Источник: Ракурс


