Російський безпілотник вдарив по цивільній інфраструктурі на Сумщині — загинула людина

Російський безпілотник 29 вересня атакував цивільну інфраструктуру Сумщини
Російські загарбники сьогодні, 29 вересня, близько 15.00 завдали удару безпілотником по цивільній інфраструктурі у Шалигинській громаді Шосткинського району Сумської області.
В результаті загинула людина. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.
Унаслідок атаки ворога 60-річна жінка отримала поранення, від яких померла в лікарні, — вказано в повідомленні. — Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.
Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).