Російський дрон влучив у магазин в Харкові. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209348-rosiyskyy-dron-vluchyv-u-magazyn-v-harkovi-ie-postrajdali.html

Ракурс

Російські війська атакували Харків безпілотниками.

У п’ятницю, 26 вересня, було зафіксовано приліт у Київському районі. Ворожий БпЛА влучив у дах одного з торговельних центрів, а саме — магазину меблів. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов і керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомили в Telegram.

Наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, але ця інформація уточнюється. Медики вже надають постраждалим допомогу.

У ДСНС поінформували, що пожежі не було. Рятувальники обстежили пошкоджену покрівлю та приміщення магазину.

Також внаслідок обстрілу було пошкоджено муніципальний автобус з пасажирами. Попередньо відомо, що серед них немає постраждалих.

Нагадаємо, 24 вересня російські війська атакували Харків 18 дронами-камікадзе. Основний удар ворога прийшовся по об'єкту енергетичної інфраструктури, що вплинуло на постачання світла містянам. Також внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, магазини та кілька автівок.