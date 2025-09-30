Зеленский подписал закон о создании Специализированного окружного админсуда

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Володимир Зеленський, президент України, підписав ухвалений Верховною Радою 16 вересня закон № 13302 «Про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду, Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду».

Про це свідчать дані картки закону на сайті Ради.

Цим законом утворюється Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд. Обоє судів розміщуватимуться у Києві, а їх юрисдикція охоплюватиме всю територію України, тобто йдеться про загальнонаціональну підсудність.

Цим судам надається статус вищих спеціалізованих судів, що означає їх провідну роль у розгляді адміністративних справ.

Нагадаємо, цим законом передбачено, що конкурс на зайняття посад суддів Спеціалізованого окружного адмінсуду та Спеціалізованого апеляційного адмінсуду буде оголошений Вищою кваліфікаційною комісією суддів України протягом одного місяця з дня набрання ним чинності.