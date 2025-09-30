Европейские политики и военные предлагают закрыть небо над Западом Украины. Фото:

Закрити небо над західними областями України пропонують політики та військові країн Заходу.

Західні політики та військові запропонували створити зону протиповітряної оборони над західною частиною України.

У майбутньому цей «щит», який пропонують створити для перехоплення російський дронів та ракет, може бути розширений і на Київ. Про це повідомило видання The Telegraph з посиланням на групу неназваних джерел.

Зазначається, що закриття неба над Заходом України продемонструвало б, що Європа готова брати на себе й ризики й реально допомагати Україні під час війни.

Експерти з Заходу вважають, що розгортання ППО в Україні зменшить ризики для Європи, зміцнить позиції Києва та стане чітким сигналом Москві. Це питання планують обговорити 1 жовтня у Копенгагені на зустрічі європейських лідерів.

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й обговорили необхідність реального захисту України від російських ударів. Представники Києва передали Альянсу актуальну потребу в ППО — у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити здатність росіян воювати.

Також Зеленський та Рютте обговорили реалізацію програми PURL, передусім щодо протиповітряної оборони й того, що ЗСУ потребують якнайшвидше.

Джерело: The Telegraph