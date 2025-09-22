Володимир Зеленський обговорив з Марком Рютте посилення ППО України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209237-zelenskyy-obgovoryv-z-rutte-posylennya-ppo-ukrayiny.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

У понеділок, 22 вересня, глава держави та очільник Північноатлантичного альянсу провели дуже детальну розмову. Бесіда відбулася напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній асамблеї. Передусім розмова стосувалася необхідність реального захисту України від російських ударів. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

За його словами, Київ передав партнерам актуальну потребу в ППО — у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити здатність росіян воювати.

Також вони з Рютте обговорили реалізацію програми PURL, передусім щодо протиповітряної оборони й того, що ЗСУ потребують якнайшвидше.

Марк почав відповідну комунікацію з іншими партнерами. Дякую! — наголосив президент.

Як відомо, 14 липня США та НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом країн Європи. У рамках цієї угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Нагадаємо, 18 вересня ЗМІ повідомили, що в рамках програми PURL профінансовано вже чотири пакети підтримки Збройних сил України. Перша партія вже прибула до України, а друга — «вже в дорозі».