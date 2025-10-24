Союзники из «Коалиции желающих» анонсировали новую военную помощь Украине. Фото:

Зустріч «Коаліції охочих» пройшла у Лондоні в п’ятницю, 24 жовтня.

На саміті були присутні президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, очліьниця уряду Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схуф і генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Інші лідери країн-учасниць коаліції приєднались по відеозв’язку. Про результати засідання Зеленський та лідери коаліції повідомили на прес-клонференції.

Зокрема, Франція і Велика Британія оголосили про нові поставки зброї для України. Французький президент Еммануель Макрон заявив, що Париж «найближчими днями» відправить додаткові ракети Aster для системи ППО SAMP/T і винищувачі «Міраж». Також Франція розпочне нові програми навчання українських військових.

Стармер поінформував, що Британія передасть Україні 5 тис. ракет багатоцільового призначення, які мають посилити українську протиповітряну оборону.

У ході саміту лідери «Коаліції охочих» розробили план з пʼяти пунктів, згідно з яким необхідно прибрати російську нафту і газ з глобального ринку. Союзники також домовилися, що РФ має «платити за завдану шкоду» коштом заморожених російських активів.

Зеленський заявив, що потрібно тиснути не лише на окремі російські нафтогазові компанії, а на всі компанії, тіньовий флот, інфраструктуру та нафтові термінали країни-агресора.

Крім того, учасники саміту погодилися ще більше працювати щодо програми PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для України.

Рютте заявив, що нові санкції показали те, що президента США Дональд Трамп відданий встановленню миру в Україні. Також генсек наголосив, що у російського диктатора Володимира Путіна закінчуються гроші війська та ідеї.

Зеленський також поінформував, що сьогодні під час зустрічі з Стармером обговорили розвиток оборонної співпраці. Зокрема, глава держави продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS, які Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні. Домовленість передбачає виробництво першої партії.

Нагадаємо, востаннє саміт «Коаліції охочих» відбувся 4 вересня у Парижі. Тоді союзники домовилися, що іноземні війська будуть присутні в Україні й ця присутність «буде різною — у небі, на морі та на землі». Також обговорили про нові санкції проти РФ, також про вторинні спеціальні тарифи в торгівлі.