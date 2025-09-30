Обесточение фиксируется в Сумской области. Фото:

https://racurs.ua/n209398-ryad-gorodov-i-rayonov-sumschiny-obestocheny-iz-za-rossiyskoy-ataki.html

Ракурс

Армія Російської Федерації знову атакувала Сумську область.

Внаслідок пошкодження критичної інфраструктури низка населених пунктів регіону залишилась без світла. Наразі запровадженні тимчасові відключення електроенергії, бо необхідно провести ремонтні роботи. Про це повідомило «Сумиобленерго».

Наразі без світла:

м. Конотоп;

частина Конотопського району;

м. Шостка:

Шосткинський район — Кролевецька, Глухівська, Ямпільська, Свеська, Середино-Будська громади.

Енергетики кажуть, що світла не буде орієнтовно до 19. 00. Це в тому випадку, якщо росіяни не вдадуться до нових обстрілів.

Водночас мер Конотопа Артем Семеніхін у Telegram поінформував, що аварійні роботи на електромережах міста відбуваються з 15.00, внаслідок чого відбуваються відключення світла. Ремонт завершиться орієнтовно о 19.00.

Тим часом в «Укрзалізниці» поінформували, що внаслідок нічного обстрілу досі поїзди чернігівського напрямку не можуть повернутися до звичного розкладу. Наразі рух на ніжинському напрямку протягом дня забезпечується за допомогою резервних тепловозів, що збільшує час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки.

Нагадаємо, вранці 30 вересня під ворожим ударом опинилася Бобровицька міська громада Ніжинського району Чернігівщини, що призвело до пошкодження об'єкту енергетичної інфраструктури. Без електропостачання залишилися понад 26 тис. абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах.