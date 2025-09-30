Рашисти вдарили по енергоінфраструктурі Чернігівщині — без світла понад 26 тис. абонентів

Рашисти продовжують атакували енергоінфраструктуру Чернігівщини, фото:

https://racurs.ua/ua/n209383-rashysty-vdaryly-po-energoinfrastrukturi-chernigivschyni-bez-svitla-ponad-26-tys-abonentiv.html

Ракурс

Російські загарбники знову атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівщини.

Сьогодні, 30 вересня, зранку під ворожим ударом опинилася Бобровицька міська громада Ніжинського району. Про це повідомляється у Telegram-каналі АТ «Чернігівобленерго».

Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Без електропостачання понад 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах, — розповіли у «Чернігівобленерго». — Енергетики уже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації.

У компанії закликають жителів області дотримувати інформаційної тиші і заходів власної безпеки.

Під час повітряної тривоги уникайте наближення до об'єктів енергетичної інфраструктури, оскільки вони є стратегічними цілями рашистів і можуть бути небезпечними, — наголошують у «Чернігівобленерго».

Очільник Сумської ОВА В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі повідомив, що атака на Ніжинський район здійснювалася, за попередньою інформацією, безпілотниками типу «Герань».