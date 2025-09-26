Рашисти знову атакують енергетичні обʼєкти Чернігівщини, є влучання

Росіяни продовжують атакувати енергетичні об’єкти Чернігівщини, карта: Google Maps

Ракурс

Російські загарбники сьогодні. 26 вересня, знову атакують енергетичні обʼєкти Чернігівщини.

Наразі є влучання в кілька обʼєктів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Триває атака ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівщини. Наразі є влучання в кілька обʼєктів. Перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі, — зазначив він і закликав жителів області перебувати в безпечних місцях.

Також про російські удари по енергооб'єктах області повідомляє прес-служба АТ «Чернігівобленерго».

В області триває атака на енергетичні обʼєкти. Є пошкодження і, як наслідок, відключення електропостачання, — зазначили у компанії.

В обленерго закликали жителів області не підходити до об'єктів електропостачання у період повітряної тривоги, оскільки будь-який із них може стати мішенню для ворога, а також зберігати інформаційну тишу й не поширювати відповідні фото, відео та інші дані про пошкоджені об'єкти, щоб не допомагати цим ворогу.

Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути світло, — додали у компанії.

Нагадаємо, вчора, 25 вересня, рашисти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігова та Ніжина.