Рашисти атакували об'єкти критичної інфраструктури Чернігова — без електрики 29 тис. споживачів

Росіяни 25 вересня атакували об’єкти критичної інфраструктури Чернігова

https://racurs.ua/ua/n209312-rashysty-atakuvaly-obiekty-krytychnoyi-infrastruktury-chernigova-bez-elektryky-29-tys.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, близько 14-ї години атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.

Наразі без електропостачання близько 29 тис. споживачів міста та частково Чернігівського району. Про це повідомляє прес-служба АТ «Чернігівобленерго».

Наслідки пошкоджень та обсяг необхідних відновлювальних робіт уточнюються, а енергетики починають оперативне перезаживлення, — зазначили у компанії.

Крім того, сьогодні вранці від атак ворога постраждали місто Ніжин та частина Ніжинського району.

Без електропостачання опинилося понад 43 тисячі абонентів. Частина об'єктів соціальної інфраструктури та побутових споживачів уже перезаживлена. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, — розповіли в АТ «Чернігівобленерго».

Жителів міста також закликають робити запаси питної води.