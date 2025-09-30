Число пострадавших в Днепре возросло до 28 человек. Фото:

Знову збільшилася кількість поранених внаслідок атаки російських дронів на Дніпро.

Наразі відомо про 28 постраждалих. Серед поранених — 10-річний хлопчик та дівчинка, якій 17 років. Медики прийняли рішення про госпіталізацію 12 осіб. Лікарні надають їм всю необхідну допомогу. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 30 вересня повідомив у Telegram.

Решта містян, які опинилися в епіцентрі атаки, відновлюватися будуть вдома.

Мер міста Борис Філатов поінформував, що пошкоджено близько 20 житлових будинків, а кількість розбитих вікон вимірюватиметься сотнями.

Комунальники вже розчищають вулиці, де це дозволили зробити надзвичайники. На місці перебувають також представники районної адміністрації та благодійники.

Нагадаємо, 30 близько 16.00 російська армія завдали удару по Дніпру із застосуванням дронів. Обстріл пошкодив житлові багатоповерхівки, офісні приміщення, магазини та автівки. Раніше повідомлялося про одного загиблого та 20 загиблих.