Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n209402-rosiyskyy-udar-po-dnipru-zagynuv-cholovik-postrajdalyh-vje-20.html

Ракурс

Російська дронова атака на Дніпро, яка відбулася 30 вересня, призвела до загибелі людини.

У лікарні помер один із постраждалих. Чоловік перебував у важкому стані. Кількість поранених зросла до 20 осіб. Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Очільник ОВА додав, що в місті горіли офісне приміщення та автомобілі. Обстріл пошкодив багатоквартирний будинок, гуртожиток та заклад культури. Повністю знищено дві машини, а ще 17 понівечені.

Як поінформував у Telegramміський голова Дніпра Борис Філатов, внаслідок удару зачепило також будівлю медичного центру та дитячої стоматології, музею, одного з ліцеїв міста та корпуси вишу. Пошкоджено понад 20 житлових будинків.

Крім того, у Дніпровському районі пошкоджено підприємство.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на сьогоднішній обстріл Дніпра. У Telegramглава держави поінформував, що наразі рятувальники та всі комунальні й екстрені служби працюють у місті.

Кожним таким ударом росіяни знову й знову доводять, що сильний тиск на них потрібен. Доводять те, що санкції світу проти Росії мають стати значно боліснішими для агресора. І що ми всі разом у Європі маємо побудувати надійний захист від російських дронів і ракет, щоб жодна країна не була наодинці проти цієї загрози. Спільні дії потрібні. Лише спільними й сильними діями можна здолати цих терористів. Росія повинна відповідати за те, що вона робить, — написав Зеленський.

Офіс генерального прокурора поінформував, що розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 30 вересня загарбницька армія РФ вдарила по Дніпру дронами-камікадзе. На місці обстрілу виникли пожежі, горіли автомобілі. Вся вулиця була в диму й всипана уламками. На місце атаки прибуло багато карет «швидкої допомоги».